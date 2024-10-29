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В центре Минска продается дизайнерский ресторан

  • 29.10.2024, 16:14
В центре Минска продается дизайнерский ресторан

По соседству с Генпрокуратурой.

В Минске продают дизайнерский ресторан «Бриошь буфет» на улице Интернациональной. Об этом команда заведения сообщила в своем аккаунте в Instagram, заметил CityDog. Что стало причиной — неизвестно.

Ресторан-кондитерская на Интернациональной, 20а расположен на первом этаже бизнес-центра Liberty Residence. Посадочных мест — 30 внутри, еще летняя терраса, которая вмещает 25 человек.

В объявлении о продаже Brioche Buffet команда обращает внимание, что в заведении выполнен качественный дизайнерский ремонт. Еще из преимуществ названы: долгосрочный договор аренды и отдельная парковка для гостей.

Французское бистро с завтраками Brioche Buffet появилось в центре Минска всего четыре года назад, пишет издание. Заведение открылось в 2020 году в еще строящемся бизнес-центре Liberty Residence.

По соседнему адресу, улица Интернациональная, 22, располагается Генпрокуратура Беларуси.

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