Минчанка добилась моральной компенсации из-за неустойчивой коляски

Минчанка добилась моральной компенсации из-за неустойчивой коляски2
- 29.10.2024, 16:25
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Продавец отказывался возвращать деньги.
Минчанка купила коляску за 1860 рублей. Потом она заметила ее неустойчивость, если на ней закрепить сумку тяжелее килограмма, и сообщила об этом продавцу. Тот деньги не вернул и сослался на заключение эксперта, что производственных дефектов нет.
Тогда общество по защите прав потребителей пошло в суд в интересах покупательницы. Юристы просили расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с «Райдер Шоп»:
- 1860 рублей стоимости коляски;
- 700 рублей неустойки за просрочку возврата денег;
- 600 рублей компенсации морального вреда;
- 526,1 рубля расходов по оплате судебной экспертизы;
- 2540 рублей расходов общественного объединения.
Суд требования удовлетворил, но уменьшил неустойку до 200 рублей, а компенсацию морального вреда — до 300 рублей.
Ответчику придется заплатить 1860 рублей штрафа (90% в местный бюджет и 10% в пользу общественного объединения) и 458 рублей госпошлины.
«С учетом оценки представленных доказательств, в том числе заключения эксперта о том, что эксплуатация приобретенной истицей детской коляски с точки зрения безопасности недопустима, суд пришел к выводу о ненадлежащем качестве проданного истице товаре, в связи с чем удовлетворил ее требования о расторжении договора купли-продажи и взыскании с ответчика уплаченной за товар суммы», — говорится в материалах суда.
Ответчик не согласился с этим и подал апелляцию, но решение оставили без изменения, оно вступило в законную силу.