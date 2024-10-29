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Минчанка добилась моральной компенсации из-за неустойчивой коляски

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  • 29.10.2024, 16:25
  • 1,328
Минчанка добилась моральной компенсации из-за неустойчивой коляски
иллюстративное фото

Продавец отказывался возвращать деньги.

Минчанка купила коляску за 1860 рублей. Потом она заметила ее неустойчивость, если на ней закрепить сумку тяжелее килограмма, и сообщила об этом продавцу. Тот деньги не вернул и сослался на заключение эксперта, что производственных дефектов нет.

Тогда общество по защите прав потребителей пошло в суд в интересах покупательницы. Юристы просили расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с «Райдер Шоп»:

- 1860 рублей стоимости коляски;

- 700 рублей неустойки за просрочку возврата денег;

- 600 рублей компенсации морального вреда;

- 526,1 рубля расходов по оплате судебной экспертизы;

- 2540 рублей расходов общественного объединения.

Суд требования удовлетворил, но уменьшил неустойку до 200 рублей, а компенсацию морального вреда — до 300 рублей.

Ответчику придется заплатить 1860 рублей штрафа (90% в местный бюджет и 10% в пользу общественного объединения) и 458 рублей госпошлины.

«С учетом оценки представленных доказательств, в том числе заключения эксперта о том, что эксплуатация приобретенной истицей детской коляски с точки зрения безопасности недопустима, суд пришел к выводу о ненадлежащем качестве проданного истице товаре, в связи с чем удовлетворил ее требования о расторжении договора купли-продажи и взыскании с ответчика уплаченной за товар суммы», — говорится в материалах суда.

Ответчик не согласился с этим и подал апелляцию, но решение оставили без изменения, оно вступило в законную силу.

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