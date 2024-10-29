Польша объявила о готовности отдать свои истребители Украине 29.10.2024, 16:31

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Но есть одно условие.

Анджей Дуда в интервью радио Zet рассказал о возможности для Украины получить самолеты МиГ-29 от Польши. По его словам, польская сторона уже задекларировала готовность отправить эти истребители, однако при условии обеспечения безопасности воздушного пространства Польши союзниками по НАТО.

«Если западные самолеты, по крайней мере, временно, будут защищать польское небо, и нам это будет гарантировано, а в скором времени мы получим самолеты, на которых будут летать наши пилоты, и это укрепит нашу ситуацию», — сказал Дуда.

Дуда добавил, что, несмотря на передачу больших запасов советского вооружения, Польша не может передать Украине современные западные образцы оружия, которые закупила на миллиарды долларов.

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