Под Москвой вспыхнул мощный пожар5
- 29.10.2024, 16:42
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Огонь охватил более тысячи квадратных метров.
Во вторник, 29 октября, под Москвой вспыхнул мощный пожар на складах. По последним данным, он охватил площадь в 1,2 тыс. квадратных метров.
Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.
Отмечается, что пожар возник в подмосковном Долгопрудном.
Как сообщили в МЧС, горит склад с удобрениями, однако, какими именно удобрениями - не уточняется.
Также на территории склада на Лихачевском проезде расположены общежитие, шиномонтаж и техцентр для транспорта.
На месте работают пожарные, информации о пострадавших нет.
Очевидцы из северо-восточного района Москвы сообщают о смоге с запахом горелой резины.
Что спровоцировало возгорание – спасатели не уточняют.