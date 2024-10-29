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Под Москвой вспыхнул мощный пожар

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  • 29.10.2024, 16:42
  • 3,700
Под Москвой вспыхнул мощный пожар

Огонь охватил более тысячи квадратных метров.

Во вторник, 29 октября, под Москвой вспыхнул мощный пожар на складах. По последним данным, он охватил площадь в 1,2 тыс. квадратных метров.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что пожар возник в подмосковном Долгопрудном.

Как сообщили в МЧС, горит склад с удобрениями, однако, какими именно удобрениями - не уточняется.

Также на территории склада на Лихачевском проезде расположены общежитие, шиномонтаж и техцентр для транспорта.

На месте работают пожарные, информации о пострадавших нет.

Очевидцы из северо-восточного района Москвы сообщают о смоге с запахом горелой резины.

Что спровоцировало возгорание – спасатели не уточняют.

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