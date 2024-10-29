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В Беларусь идут атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы

  • 29.10.2024, 16:47
  • 1,562
В Беларусь идут атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы
Фото: charter97.org

Прогноз погоды на 30 октября - 1 ноября.

30 октября погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Облачно. Временами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +10..+16°С. Атмосферное давление будет интенсивно падать.

31 октября ночью и утром погоду продолжат определять атмосферные фронты, смещающиеся на Европейскую территорию России; днем скажется влияние прохладной неустойчивой воздушной массы, распространяющейся со Скандинавии. Облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +1°С по северу до +9°С по югу республики, максимальная днем +5..+12°С.

1 ноября погодные условия будут формировать атмосферные фронты от циклона, центр которого будет смещаться с юга Финляндии на Вологодскую область России. Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +7..+14°С.

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