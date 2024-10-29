Могут ли белорусы поставить шлагбаум во дворе многоэтажки? 1 29.10.2024, 17:03

1,368

Ответ МЧС.

В телеграм-канале МЧС Беларуси задали вопрос: «Можно ли установить шлагбаум на въезде на внутреннюю территорию многоквартирного жилого дома?»

Ответ: «Требованиями пожарной безопасности не установлен запрет на установку шлагбаумов на въезде на внутреннюю территорию многоквартирного жилого дома».

При этом в соответствии с п.7 Правил пожарной безопасности... въезды (выезды), дороги, подъезды к жилым домам должны содержаться в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд пожарной аварийно-спасательной техники.

А согласно пункту 8 этих же Правил при механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств на придомовую территорию многоквартирного жилого дома они должны иметь возможность ручного открывания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com