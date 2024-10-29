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Могут ли белорусы поставить шлагбаум во дворе многоэтажки?

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  • 29.10.2024, 17:03
  • 1,368
Могут ли белорусы поставить шлагбаум во дворе многоэтажки?

Ответ МЧС.

В телеграм-канале МЧС Беларуси задали вопрос: «Можно ли установить шлагбаум на въезде на внутреннюю территорию многоквартирного жилого дома?»

Ответ: «Требованиями пожарной безопасности не установлен запрет на установку шлагбаумов на въезде на внутреннюю территорию многоквартирного жилого дома».

При этом в соответствии с п.7 Правил пожарной безопасности... въезды (выезды), дороги, подъезды к жилым домам должны содержаться в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд пожарной аварийно-спасательной техники.

А согласно пункту 8 этих же Правил при механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих въезд устройств на придомовую территорию многоквартирного жилого дома они должны иметь возможность ручного открывания.

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