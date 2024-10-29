Белоруска купила жилье, а через 10 лет налоговая спросила, откуда деньги 2 29.10.2024, 17:28

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Расписки родных не помогли.

После камеральной проверки налоговая выставила белоруске к выплате налог на сумму почти 1,8 тыс. рублей. Речь об удаленной сверке доходов и расходов — по той информации, что есть у проверяющих. Женщина с таким решением не согласилась и пошла в суд. Однако длительные судебные разборки, включая обжалования, не помогли. Это следует из данных банка судебных постановлений, пишет «Зеркало».

В январе 2020 года Анна (имя изменено) получила письмо из налоговой — ее просили отчитаться о доходах и имуществе за последние 10 лет. Как раз в 2010-м она купила в Минске квартиру по цене 28 303 деноминированных рублей. По среднему курсу Нацбанка на тот год это было около 95 тысяч долларов.

По ее словам, на покупку жилья скидывались родственники. Ей помогали отец, бабка и прабабка, а также дед. Больше всего помогли именно бабушка и дедушка: они передали внучке 90 тысяч долларов — у Анны была даже подписанная ими расписка с информацией об этом.

Налоговики внимательно изучили эти сведения, сверили информацию по всем родственникам, которых женщина указала как помощников в покупке жилья. В результате они решили, что у женщины за 2010 год расходы превышали официальные доходы на 11 010 рублей (в переводе на деноминированные рубли). Ей выставили к оплате налог на 1791,70 рубля. Анна с этим не согласилась и пошла в суд. Там белоруска попросила признать решение налоговой незаконным.

Женщина настаивала, что в налоговой не учли, что ее родные копили деньги до пенсии наличными, значит, не все суммы были учтены госорганом. К тому же расчеты по доходам ее родных производились не исходя из размера пенсий ее родственников, а по средним данным в районе и области. А также не учли расписку, которую писали ее дед и бабка, о передаче ей крупной суммы.

Но в суде ей отказали — решили, что все это никак не опровергает превышения у нее расходов над доходами. Не помогли и обжалования — пришлось платить.

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