Договор, который выйдет боком Путину Телеграм-канал «Русский декаданс»

29.10.2024, 17:35

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Фото: Getty Images

Ровные пацаны так не поступают.

Путин, отвечая на вопрос про военных КНДР в зоне «СВО», сослался на 4 статью договора с Северной Кореей о военной взаимной помощи. При этом не стал раскрывать её подробности. А там прописан пункт, который в будущем может акунуться Путину.

Статья 4 подразумевает, что если на одну из сторон договора напал враг, подписант, подвергшийся нападению, получает военную и иную помощь со стороны партнера «всеми имеющимися средствами». Сейчас этот пункт играет на руку России, которая получила дешевые боеприпасы и военных рабов. Но что будет через 5-10 лет?

Конфликт на Корейском полуострове вряд ли получится решить дипломатическим путем. Велик риск полномасштабной войны между Сеулом и Пхеньяном. И чем больше поддержки получает РФ от КНДР сейчас, тем выше «процент» придется отдать потом. Ввязавшись в очередную мясорубку. Можно, конечно, и кинуть КНДР. Но ровные пацаны так не поступают.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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