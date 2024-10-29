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В одной из сфер как под копирку «гибнут» компании

  • 29.10.2024, 17:50
В одной из сфер как под копирку «гибнут» компании

Они появляются, не платят налоги, а через пару лет банкротятся.

Каждый день в Беларуси банкротятся несколько компаний. Это естественный процесс, когда одни фирмы умирают, а другие рождаются. Но есть отрасль, где наблюдаются «аномалии» с банкротствами: всего за пару лет фирмы накапливают миллионные долги по налогам, а после этого закрываются. Речь о сфере такси, отмечает «Зеркало».

Миллионные долги по налогам

В сентябре Экономический суд Минской области признал банкротом компанию «НекрасТранс». Эта микроорганизация (то есть там работало менее 15 человек) с июля 2022 года работала в отрасли такси. Владельцами фирмы указаны Денис Дмитриевич Вахтеров и Максим Александрович Никитин.

Всего лишь за два года работы у нее накопилось долгов на 1,185 млн рублей, следует из данных, опубликованных в госреестре сведений о банкротстве. Такую сумму фирма задолжала в бюджет по налогам и другим сборам. Когда налоговая не смогла добиться положенных выплат, компании заблокировали банковские счета, а потом представители инспекции МНС пошли в суд, чтобы ее признали банкротом.

При этом у фирмы не было никаких активов и имущества, а на счетах не было денег, за счет которых можно было бы покрыть эту задолженность.

Это не единственная компания из этой отрасли, которая появилась в 2022 году и накопила огромные долги по налогам, а сейчас банкротится. Похожая история у фирм «КолеоТакс» и «Хайзен Такс». Обе в этом году признаны банкротами, у каждой за короткое время работы задолженность по налогам составляет более 2,8 млн рублей.

В сентябре признали банкротом компанию «Фарисон», основанную в сентябре 2022 года. В этом случае долги по налогам составляют 1,337 млн рублей. При этом у фирмы как минимум на протяжении года — с июня 2023-го по июнь нынешнего — не проходило по счетам никаких платежей. У компании также нет никакого имущества и средств, чтобы выплатить долги.

Более 1,1 млн рублей задолжала по налогам «Эксита» (основанная в 2021 году). Из них более 725 тыс. рублей — долги по налогам. У компании нет имущества и денег на счетах, чтобы рассчитаться по долгам. А ее владельца Андрея Бреля, как утверждается в судебных документах, найти не удалось. В этом случае судебные разборки начались в декабре 2023 года, а дело о банкротстве открыли в апреле 2024-го.

Еще несколько кейсов

Есть случаи банкротства молодых компаний, которые оказывают услуги такси, с меньшими долгами, но тоже весьма ощутимыми. Например, основанный в августе 2022 года «Честный парк» сейчас также банкротится. Он задолжал по налогам в бюджет 398,4 тыс. рублей. В этом случае причиной задолженности стала камеральная проверка (проведенная на основании данных, имеющихся у налоговых органов). Владелец, россиянин Александр Никонов, в Беларуси не проживает. Никаких активов у фирмы нет, в итоге с нее не могут взыскать долги.

В сентябре суд признал банкротом «Первый таксомоторный». Эта компания из сферы такси должна государству налогов на 391 тыс. рублей, всего же ее неуплаченные долги составляют более 533 тыс. рублей. С 1 января организация не вела никакую деятельность, как выяснили проверяющие органы, ее нет по указанному в регистрации адресу, а владелец помещения сообщил, что никогда с такой фирмой не заключал договор. Владеет компанией иностранец Шахымердан Гелдигурбанов.

В октябре в Экономическом суде Минска начали рассматривать дело о банкротстве «АдмиралТаксГруппПром». Компания задолжала по налогам 631 тыс. рублей. Она тоже работает всего два года — с сентября 2022-го. Владеет фирмой Муслим Ширалиевич Тахиров. С июля 2023 года по счетам компании не проходили никакие платежи. В итоге суд открыл конкурсное производство. Это процедура, которая применяется к фирме-банкроту, чтобы предпринять меры по выплатам долгов.

Мы не знаем точных причин, почему у этих компаний образовалась такая задолженность по налогам (а их может быть много). Судьи, которые рассматривали дела фирм, не выявили признаков преднамеренного банкротства.

Преднамеренное банкротство — это умышленные создание или увеличение неплатежеспособности компании, совершенные в личных интересах или в интересах иных лиц и повлекшие причинение ущерба в крупном размере.

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