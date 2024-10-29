Всемирный банк прогнозирует «исторический переизбыток нефти» 2 29.10.2024, 17:57

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Цены в 2025-м году упадут.

Всемирный банк в свежем отчете о перспективах товарных рынков прогнозирует снижение цен на нефть в 2025 году. Это частично связано с большим избытком предложения нефти, сообщает liga.net со ссылкой на сайт ВБ.

Ожидается, что в 2024-2025 годах глобальное предложение нефти будет превышать спрос в среднем на 1,2 млн баррелей в день. Это описывается как «избыток нефти, столь большой, что, вероятно, ограничит ценовые последствия даже более широкого конфликта на Ближнем Востоке».

Всемирный банк указывает, что такой большой избыток предложения нефти ранее наблюдался только дважды – во время пандемийных локдаунов в 2020 году и во время обвала цен на нефть в 1998 году.

Одним из ключевых факторов перепроизводства нефти является ситуация в Китае, где наблюдается замедление промышленного производства и увеличение продаж электромобилей. Кроме того, ожидается увеличение нефтедобычи в странах, не входящих в ОПЕК+.

Если ОПЕК+ откажется от добровольного сокращения производства, как было объявлено, это может привести к еще большему избытку предложения и снижению цен.

Согласно прогнозу Всемирного банка, цена на нефть марки Brent будет колебаться около $75 за баррель до конца 2024 года, в среднем составит $80 за баррель в год, а затем снизится до $73 в 2025 году и $72 за баррель в 2026 году.

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