Китайский стадион в Минске: дорогое строительство без международных матчей 4 29.10.2024, 18:29

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Его строительство подходит к концу.

Строительство Национального стадиона в Минске подходит к концу. Недавно на нём даже протестировали яркую подсветку, которая ослепляет жителей соседних домов.

«Китайский подарок» начали возводить летом 2020 года. Изначально предполагалось, что на этом чисто футбольном стадионе будут проводиться матчи сборной Беларуси и еврокубковые турниры. Но в 2022 году возникла проблема: всем отечественным клубам и сборной запретили проводить международные игры в Беларуси.

Как будет использоваться стадион? Кто на нём будет играть? «Еврорадио» попыталось ответить на эти и другие вопросы, поговорив с чиновниками от футбола.

Они, кажется, и сами не знают ответа на этот вопрос.

Например, представители Национального стадиона сообщили, что пока арена официально не открылась, говорить о каких-либо мероприятиях преждевременно.

— Стадион даже не в эксплуатации, это строительный объект.

В министерстве спорта в принципе отказались давать какую-либо информацию.

А вот в Белорусской федерации футбола кое-какими планами с журналистами поделились.

— Пока точной информации у нас нет, в любом случае, когда что-то станет известно, мы сообщим об этом и в соцсетях, и на нашем сайте. Открытие плюс-минус будет 31 декабря, но и это еще не факт, прямо точной даты ещё пока нет.

— А как будет использоваться стадион, если сборной нельзя играть в Беларуси?

— Ну, на следующий сезон еще неясно, где будет играть сборная — это пока еще открытый вопрос. Лучше всего дождаться следующего года и смотреть на то, какие решения там [В УЕФА] будут. То есть запрета на следующий сезон пока нет. Это еще отдельно будет выясняться. Надежда есть всегда.

— Может, стадион отдадут какой-нибудь команде из Высшей лиги?

— Пока я такой информации не слышал. По крайней мере, до открытия это прорабатываться не будет. В любом случае стадион уже есть, и, я думаю, найдут ему применение.

Ну, будут играть серии с россиянами

По мнению ведущего ютуб-канала «ЧестнОК» Ярослава Писаренко, решение о строительстве стадиона было принято ещё до банов и санкций УЕФА, поэтому «заднюю давать уже поздно».

— Для чего всё это нужно? Ну, будут играть с россиянами. Есть «Борисов-Арена», есть "Динамо", а сейчас появится и этот китайский стадион. Будут организовывать какие-то серии матчей, кого-то будут приглашать, надеясь, что в какой-то момент ограничения снимут. Но, на мой взгляд, тут нет какого-то скрытого смысла: стадион будет стоять, как и "Борисов-Арена", на которой БАТЭ далеко не всегда проводит игры.

Что за стадион?

Строительство Национального стадиона в Минске началось летом 2020 года.

Как говорил первый зампред АБФФ Сергей Сафарьян в 2017-м, решение о строительстве арены было принято во время переговоров Лукашенко и председателя КНР.

«Китайская сторона построит Национальный стадион в дар нашей республике», — сказал тогда чиновник.

В итоге в Поднебесной на строительство выделили 240 миллионов долларов, а затем сумму увеличили еще на 52 миллиона. Кроме стадиона на эти средства Китай также построил в Минске «бассейн международного класса».

Утверждается, что из белорусского бюджета деньги потрачены не будут (белорусская сторона проводила лишь подготовительные работы).

АБФФ: клубы из Беларуси не будут участвовать в чемпионате России

Как писали «Белорусы и рынок», строительство ведут компании, в портфолио которых — национальный стадион «Птичье гнездо» (главная арена Олимпиады-2008), национальный культурный и спортивный центр Wukesong, Олимпийская деревня, архитектурный ансамбль площади Тяньаньмэнь, пекинский аэропорт «Шоуду», аэропорт «Дасин», здание Центрального телевидения, а также первая линия пекинского метро.

И для чего он нужен?

Новый 33-тысячный Национальный стадион располагается рядом с легендарным «Трактором» на улице Ванеева. По словам заказчиков и белорусских чиновников, он будет соответствовать всем требованиям ФИФА и УЕФА.

БелТА в 2020 писала, что здесь «можно проводить отборочные матчи чемпионата Европы и мира, Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, а также Суперкубок УЕФА».

В 2019 году на встрече с президентом УЕФА Александром Чефериным Лукашенко признался, что хочет провести в Минске Суперкубок УЕФА. А в Федерации футбола Беларуси говорили, что Минск поборется за заявку 2022-2023 года.

Но, кажется, амбициозным планам пока не суждено сбыться — из-за соучастия в войне в Украине Беларусь попала под санкции УЕФА.

Нет, нашу страну не дисквалифицировали, как Россию (сборная Беларуси и белорусские клубы по-прежнему могут играть в турнирах УЕФА), но запретили проводить любые международные матчи на своей территории.

Например, последние пару лет национальная команда прописалась в Венгрии, а минское “Динамо” играет домашние матчи группового этапа Лиги конференций в Азербайджане.

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