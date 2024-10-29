закрыть
29 октября 2024, вторник, 19:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Сети показали уникальные внедорожники Ferrari 70-х

  • 29.10.2024, 18:35
В Сети показали уникальные внедорожники Ferrari 70-х

Это оригинальный гибрид Jeep и Ferrari, созданный в США.

Кроссовер Ferrari Purosangue — не первая модель повышенной проходимости со жеребцом на капоте. В 70-х были созданы уникальные внедорожники Jerrari. Об авто рассказал в видео на своем Youtube-канале известный комик и автоколлекционер Джей Лено.

Jerrari — гибрид Jeep и Ferrari. Инициатором его создания стал американский автоколлекционер Уильям Гарра. Свое состояние он заработал на отелях и казино в штате Невада и ему нужно было скоростное полноприводное авто, чтобы добираться из города Рино на его горнолыжный курорт в Тахо.

Сначала Уильям Гарра в 1969 году обратился к Энцо Феррари, чтобы тот разработал ему внедорожник, однако итальянец категорически отказался. Тогда миллионер решил создать такое авто самостоятельно.

Первый Джеррари

Уильям Гарра достал разбитое купе Ferrari 365 GT 2+2 и решил скрестить его с премиальным внедорожником Jeep Wagoneer. У итальянского суперкара позаимствовали переднюю часть с выраженным "носом" и круглыми фарами, а также руль и некоторые детали салона.

Под капотом установили 4,4-литровый V12 мощностью 320 л. с. В паре с ним работала 5-ступенчатая механическая КПП. Уильям Гарра легко разгонял Jerrari до 240 км/ч на обычной трассе. Интересно, что сохранили и родную систему полного привода, поэтому на заснеженных горных дорогах авто было легко контролируемым.

Впрочем, необычный внедорожник Ferrari очень привлекал к себе внимание, поэтому в 1977 году Уильям Гарра решил создать более простой Jerrari. Двигатель переставили в обычный Jeep Wagoneer, который внешне ничем не отличался от стандартной модели. Лишь руль Ferrari появился в салоне.

Год спустя Уильям Гарра ушел из жизни, а его автоколлекция стала основой для автомузея в Рино. Именно там хранится второй Jerrari, а вот первое авто (оно сейчас оснащено двигателем Chevrolet) сейчас находится в частной коллекции.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников