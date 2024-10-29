В Сети показали уникальные внедорожники Ferrari 70-х 29.10.2024, 18:35

Это оригинальный гибрид Jeep и Ferrari, созданный в США.

Кроссовер Ferrari Purosangue — не первая модель повышенной проходимости со жеребцом на капоте. В 70-х были созданы уникальные внедорожники Jerrari. Об авто рассказал в видео на своем Youtube-канале известный комик и автоколлекционер Джей Лено.

Jerrari — гибрид Jeep и Ferrari. Инициатором его создания стал американский автоколлекционер Уильям Гарра. Свое состояние он заработал на отелях и казино в штате Невада и ему нужно было скоростное полноприводное авто, чтобы добираться из города Рино на его горнолыжный курорт в Тахо.

Сначала Уильям Гарра в 1969 году обратился к Энцо Феррари, чтобы тот разработал ему внедорожник, однако итальянец категорически отказался. Тогда миллионер решил создать такое авто самостоятельно.

Первый Джеррари

Уильям Гарра достал разбитое купе Ferrari 365 GT 2+2 и решил скрестить его с премиальным внедорожником Jeep Wagoneer. У итальянского суперкара позаимствовали переднюю часть с выраженным "носом" и круглыми фарами, а также руль и некоторые детали салона.

Под капотом установили 4,4-литровый V12 мощностью 320 л. с. В паре с ним работала 5-ступенчатая механическая КПП. Уильям Гарра легко разгонял Jerrari до 240 км/ч на обычной трассе. Интересно, что сохранили и родную систему полного привода, поэтому на заснеженных горных дорогах авто было легко контролируемым.

Впрочем, необычный внедорожник Ferrari очень привлекал к себе внимание, поэтому в 1977 году Уильям Гарра решил создать более простой Jerrari. Двигатель переставили в обычный Jeep Wagoneer, который внешне ничем не отличался от стандартной модели. Лишь руль Ferrari появился в салоне.

Год спустя Уильям Гарра ушел из жизни, а его автоколлекция стала основой для автомузея в Рино. Именно там хранится второй Jerrari, а вот первое авто (оно сейчас оснащено двигателем Chevrolet) сейчас находится в частной коллекции.

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