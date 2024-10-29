Украина получит от США 2000 внедорожников Humvee

Украина получит от США 2000 внедорожников Humvee1
- 29.10.2024, 19:05
У ВСУ уже есть опыт применения их на войне.
Соединенные Штаты Америки в рамках одного из пакетов помощи передадут Украине 2000 внедорожников Humvee. У ВСУ уже есть опыт применения их на войне.
Об этом сообщает Forbes.
Такое количество внедорожников Humvee является очень большой поставкой такой техники. В частности, они помогут заполнить бреши в позициях Украины на фронте. А ВСУ смогут более эффективно продвигаться к позициям российских оккупантов.
Следует заметить, что эти внедорожники похожи на гражданские автомобили, поэтому это облегчает необходимость в большой подготовке перед отправкой на фронт.
По данным Forbes, Humvee отлично вписывается в текущую оборонную стратегию Украины. Ведь их можно использовать в городских условиях, где танки и артиллерия менее эффективны, чем компактные и маневренные внедорожники.
Также украинские военные могут использовать Humvee для перевозки тяжелого вооружения. Или устанавливать на них пулеметы и другое оружие. В частности, некоторые украинские подразделения уже трансформировали их в мобильные платформы обслуживания, благодаря чему можно производить ремонт бронетехники на ходу в полевых условиях.
Кроме того, украинские военные использовали Humvee и в качестве мобильных платформ ПВО, устанавливая на них зенитные пушки и системы борьбы с беспилотниками.