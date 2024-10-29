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Фудзияма впервые за 130 лет до сих не покрылась снегом

  • 29.10.2024, 19:19
Фудзияма впервые за 130 лет до сих не покрылась снегом

Обычно снежный покров на горе начинает формироваться 2 октября.

Вершина Фудзи, самой высокой горы в Японии, обычно покрывается снегом в начале октября. Однако по состоянию на 29 октября 2024 года на горе все еще нет снега. Это первый подобный случай за 130 лет с начала наблюдений, сообщает CNN.

По данным Японского метеорологического агентства, традиционно снежная шапка на Фудзи начинает формироваться 2 октября. В прошлом году первый снег покрыл гору 5 октября, однако не удержался надолго и растаял уже в начале ноября.

В этом году, впервые с начала наблюдений в 1894 году, в октябре на Фудзи не было снега. Специалисты метеорологической службы Кофу заявили, что причиной этому стали высокие температуры и дожди. Как отметил метеоролог Шиничи Янаги, отсутствие снега на Фудзи 29 октября побило предыдущий рекорд, установленный в 1955 и 2016 годах — в эти годы снег выпадал 26 октября.

В этом году в Японии было зафиксировано самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Средняя температура с июня по август была на 1,76 °C выше нормы. Осень также выдалась необычайно теплой: по меньшей мере в 74 городах в первую неделю октября температура достигала 30 °C и даже превышала этот показатель.

От жары страдала не только Япония, но и другие страны. Этим летом дважды были побиты мировые рекорды по температуре, а 2024 год может стать самым жарким годом за всю историю наблюдений. Повышение температуры связано как с климатическим явлением Эль-Ниньо, так и с антропогенными факторами.

Гора Фудзи считается священным символом Японии. Вокруг нее и на ней расположены храмы и святилища. Издревле восхождение на гору в Японии считалось религиозной практикой. В 2013 году гора получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она находится на самом большом в Японии острове — Хонсю.

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