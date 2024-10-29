В Норвегии за полярным кругом начнут сушить рыбу теплом от майнинга биткоина 4 29.10.2024, 19:49

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Оборудование для майнинга сильно нагревается при работе.

В Норвегии тепло, вырабатываемое оборудованием для майнинга, будут использовать для сушки рыбы. С 1 декабря в небольшом норвежском рыбацком городке начнет добычу биткоинов компания Sazmining, которая направит излишки тепла на отопление здания, в котором в том числе будут сушить рыбу, пишет CoinDesk.

Поселок, в котором расположено строение площадью 350 квадратных метров, спроектированное Sazmining, находится на побережье Норвегии за полярным кругом. Компания, помимо доходов от майнинга, будет получать деньги за отопление этого здания.

«Тепло — действительно критически важный ресурс в этом регионе мира. Большую часть года там минус 20 градусов по Цельсию... Часть тепла [от машин] фактически будет уходить на сушку рыбы, которая является частью местной экономики», — рассказал изданию генеральный директор Sazmining Кент Халлибертон.

Оборудование для майнинга сильно нагревается при работе, и необходимо отводить от него лишнее тепло. На объекте Sazmining, общая мощность которого составит 2,6 мегаватт (МВт), в устройства будет подаваться охлаждающая жидкость по специальным трубкам — она будет поглощать тепло от оборудования и перенаправлять его в остальную часть здания. На случай же перегрева Sazmining установила на крыше здания дополнительное охлаждающее оборудование.

Способ охлаждения оборудования для майнинга без вентиляторов позволяет добывать криптовалюту без шума, поэтому работающие устройства не будут мешать людям в здании. По словам Халлибертона, посетители смогут наблюдать ферму через стену из оргстекла.

Власти Норвегии отрицательно относятся к майнингу и ограничивают его на территории страны. Но Халлибертон утверждает, что объект Sazmining продемонстрирует преимущества добычи биткоинов.

«Майнинг биткоинов связан с большими выбросами парниковых газов и является примером бизнеса, который мы не хотим видеть в Норвегии», — заявил ранее министр энергетики Норвегии Терье Осланд.

Глава майнинговой компании говорит, что властям будет сложно обосновать отключение фермы, поскольку «это поставило бы под угрозу жизнь людей в таком холодном здании в зимние месяцы».

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