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Министр иностранных дел Венгрии приедет в Беларусь

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  • 29.10.2024, 20:00
Министр иностранных дел Венгрии приедет в Беларусь
Петер Сийярто

Петер Сийярто посетит Минск 31 октября.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Минск 31 октября. Там он примет участие в конференции по «евразийской безопасности».

Об этом сообщает Politico.

Сийярто поедет на мероприятие, на котором, в том числе, будут присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг.

Согласно задумке Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), такая конференция должна стать «альтернативой» Мюнхенской конференции по безопасности.

Politico обращает внимание, что визиты Сийярто в Россию и Беларусь уже не вызывают удивление, но возможная связь с режимом в Сирии, который поддерживает Москва, может свидетельствовать об улучшении взаимоотношений между сторонами.

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