Министр иностранных дел Венгрии приедет в Беларусь

Министр иностранных дел Венгрии приедет в Беларусь4
- 29.10.2024, 20:00
Петер Сийярто посетит Минск 31 октября.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Минск 31 октября. Там он примет участие в конференции по «евразийской безопасности».
Об этом сообщает Politico.
Сийярто поедет на мероприятие, на котором, в том числе, будут присутствовать министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг.
Согласно задумке Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), такая конференция должна стать «альтернативой» Мюнхенской конференции по безопасности.
Politico обращает внимание, что визиты Сийярто в Россию и Беларусь уже не вызывают удивление, но возможная связь с режимом в Сирии, который поддерживает Москва, может свидетельствовать об улучшении взаимоотношений между сторонами.