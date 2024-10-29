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Водитель из Могилева самовольно продлил медсправку

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  • 29.10.2024, 20:08
  • 1,698
Водитель из Могилева самовольно продлил медсправку

Что было дальше.

Судебные эксперты установили, что 56-летний могилевчанин самовольно «продлил» срок действия медицинской справки, исправив дату выдачи, сообщили в ГКСЭ по Могилевской области.

Выяснилось, что в августе 2024 года житель Могилева обратился в МРЭО ГАИ для замены водительского удостоверения. Он представил медицинскую справку о состоянии здоровья. Ее подлинность вызвала сомнения у сотрудников ГАИ. Подозрения вызвала дата выдачи.

Была проведена судебная экспертиза. Установили, что первоначальное содержание записи в графе «Дата выдачи справки» подвергалось техническому изменению способом дорисовки к верхней части цифры «4» дугового штриха, в результате чего образовалась цифра «9».

В результате, год выдачи читался не как 2014-й (который указан в справке первоначально), а уже как 2019-й.

Могилевчанин признался, что когда пришло время заменить водительское удостоверение, в связи с нехваткой времени он решил не проходить медкомиссию. Просто исправил дату выдачи предыдущей справки о состоянии здоровья.

Было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему штраф 50 базовых величин (2000 рублей). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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