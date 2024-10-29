Президент Финляндии назвал Си Цзиньпину последствия поддержки России

Президент Финляндии назвал Си Цзиньпину последствия поддержки России2
- 29.10.2024, 20:13
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Александр Стубб осудил российскую агрессию на переговорах с председателем КНР.
Президент Финляндии Александр Стубб во время визита в Китай осудил российскую агрессию на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и предупредил его о последствиях, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, Стубб передал Си Цзиньпину, что любая поддержка России ослабит безопасность Финляндии и негативно скажется на отношениях между Китаем и ЕС.
«Отношения Китая с Россией влияют на отношения Китая с Европой. Чем больше Китай поддерживает Россию, тем сложнее становятся отношения с Европой и особенно с Европейским союзом», — отметил президент Финляндии.
Алекссандр Стубб находится с официальным визитом в Китае до 31 октября. Это первый государственный визит финского президента в Китай с 2019 года.