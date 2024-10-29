Курс биткоина приблизился к историческому максимуму 2 29.10.2024, 20:18

С начала года криптовалюта выросла более чем на 70%.

Курс биткоина в ночь на 29 октября достиг отметки $70 тыс, обновив максимум с начала лета, а к 19:00 торговался уже выше $72 тыс. — всего на 2% ниже зафиксированного рекорда цены. 14 марта 2024 года цена первой криптовалюты достигла исторического максимума в $73 777 в паре со стейблкоином USDT на крупнейшей по объемам торгов криптобирже Binance.

По данным на 19:30 по Минску, биткоин торгуется по $72,6 при капитализации $1,43 трлн. В конце мая и начале июня курс биткоина уже приближался к текущим отметкам, но каждый раз не доходил до мартовского рекорда.

Ситуация на рынке этой осенью складывается в пользу биткоина, в преддверии президентских выборов в США в пользу криптовалюты играет открытая поддержка Дональда Трампа. Бывший президент в предвыборной гонке сделал ставку в том числе и на поддержку криптовалютного сообщества. Он неоднократно обещал поддержку криптобизнесу в своей публичной риторике, а в конце июля выступил на конференции Bitcoin 2024.

Прошедший сентябрь закрылся для биткоина с рекордным за 11 лет ростом: в традиционно убыточный месяц для криптовалюты она подорожала более чем на 7%. Затем в начале октября случился обвал курса к $60 тыс. на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Но даже несмотря на это, с начала традиционно удачного для криптовалют октября биткоин вырос на 11%. За 15 лет существования криптовалюты в бычьи периоды на рынке резкий рост курса биткоина начинался именно в октябре.

Столь стремительный рост биткоина приводит к многомиллионным убыткам трейдеров, которые ставят на падение его курса. По данным аналитического сервиса Coinglass, отслеживающего сделки на крупных криптобиржах в реальном времени, сумма ликвидаций открытых сделок у играющих на понижение курса биткоина трейдеров приблизилась к $100 млн за прошедшие сутки. Это значит, что им не хватило средств для поддержания открытых позиций, когда рынок пошел против их ставок. Всего на криптобиржах зафиксированы принудительные ликвидации в шортах биткоина и других криптовалют на сумму более $180 млн у более чем 60 тыс. пользователей.

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