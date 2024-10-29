Путин второй раз с начала года отрепетировал начало ядерной войны 29.10.2024, 20:31

«Тренировка» включала все компоненты ядерной триады.

Российские военные второй раз с начала 2024 года провели масштабные учения по применению ядерного оружия.

Как сообщило во вторник Минобороны РФ, «тренировка» ядерных сил включала все компоненты ядерной триады и состоялась под руководство диктатора РФ Владимира Путина.

В ходе учений был отработан сценарий полноценной ядерной войны: противник наносит удар по российской территории, а ВС РФ осуществляют «массированный ядерный удар» в ответ, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс» была запущена с испытательного космодрома «Плесецк», поразив цель на полигоне «Кура» на Камчатке. Из акватории Баренцева и Охотского морей атомные подлодки запустили баллистические ракеты «Синева» и «Булава», а стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования. Задачи были «выполнены в полном объеме», а все ракеты «достигли целей», подчеркнули в Минобороны.

Предыдущие крупные учения ядерных сил Россия проводила в начале лета: совместно с военным Беларуси отрабатывался тактический ядерный удар с использованием комплексов, которые Москва передала Минску в 2023 году. Объясняя учения, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков связывал их с заявлениями о возможной отправке войск НАТО в Украину. Это «совсем новый виток эскалации напряженности», который требует «особого внимания и особых мер», говорил он.

Комментируя октябрьские учения, Путин заявил, что использование ядерного оружия «является крайней, исключительной мерой обеспечения безопасности».

Он добавил, что Россия планирует продолжать модернизацию ядерных сил, которые, по словам президента, уже состоят на 94% из современного оружия. «Будем планомерно переводить РВСН (ракетные войска стратегического назначения — ред.) на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращенным временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны», — сказал Путин.

Путин в первые же дни войны с Украиной объявил о переводе российских ядерных сил в «особый режим» боевого дежурства, а спустя полгода пригрозил применить «все имеющиеся средства» для защиты оккупированных территорий Украины. В начале 2023 года Путин объявил о приостановке участия России в договоре о стратегических наступательных вооружениях с США — последнем двустороннем соглашении, которое осталось от эпохи «разрядки» и ограничивало число ядерных боезарядов у крупнейших ядерных держав.

В июне 2024 года Путин сообщил, что Россия готовится изменить ядерную доктрину, которая в действующей редакции разрешает использовать ядерное оружие в случае ядерной угрозы либо «угрозы существования государству». Будущий пересмотр доктрины связан с тем, что Запад рассматривает возможность понижения порога применения ядерного оружия, а также разрабатывают взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, говорил Путин.

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