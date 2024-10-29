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Авторынок «Малиновка» снова выставили на продажу

  • 29.10.2024, 20:38
Авторынок «Малиновка» снова выставили на продажу

Цена объекта не указана.

Авторынок «Малиновка», расположенный в районе агрогородка Озерцо под Минском, выставлен на продажу. Информация об этом размещена на сайте ЗАО «Белреализация».

Продавец объекта – Сбер Банк.

Цена объекта не указана, отмечается, что она будет договорная. Продажа возможна как с торгов, так и по прямому договору.

В инвестиционном предложении говорится, что в составе этого актива 102 объекта недвижимости (площадки, здания и сооружения, инженерные коммуникации, прочие основные средства – рекламные щиты, киоски и т.д.). Общая площадь занимаемых им земельных участков на праве постоянного пользования составляет более 25 га. Кроме того, есть участок на праве аренды площадью свыше 7 га.

«В настоящее время рынок представляет собой обширную торговую территорию, целиком посвященную автомобильной тематике. (…) Здесь представлен самый большой ассортимент новых и б/у автозапчастей, а также широкий выбор шин, литых дисков, моторных масел и разнообразных аксессуаров для автомобилей всех марок и моделей», – говорится в объявлении. Помимо того, там реализуются товары для дома и дачи, стройматериалы.

Напомним, один из главных авторынков не только столицы — всей страны — начал работу в 1994 году. До начала 2010-х годов, когда повысилась растаможка авто, начали набирать популярность автомобильные сайты и произошел ряд других событий, он являлся ключевым центром сделок по купле-продаже машин и не только.

В 2018 году компанию «Торговый Мир — Кольцо», владевшую этим рынком, признали банкротом. В конце прошлого года компания была ликвидирована.

В 2021 году авторынок уже выставляли на аукцион по цене около 44 млн рублей, но нового владельца он тогда не обрел.

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