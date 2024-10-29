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Philip Morris закрывает заводы в Германии

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  • 29.10.2024, 20:50
Philip Morris закрывает заводы в Германии

Из-за падения спроса на сигареты.

Табачный гигант Philip Morris закроет два завода в Германии из-за стабильного сокращения спроса на сигареты в Европе. Об этом пишет Bild со ссылкой на заявление компании.

Производство на фабрике по обработке табака в Берлине прекратится в первой половине 2025 года. В Дрездене, где с 2019 года производился табак для самостоятельного скручивания сигарет, фабрику закроют к середине 2025 года.

Под сокращение попадут 372 сотрудника, из которых около 270 работают на дрезденском предприятии. Philip Morris пообещал предложить "справедливые решения" для всех работников, подлежащих увольнению.

Решение Philip Morris отражает изменения в табачной индустрии: спрос на традиционные сигареты снижается, и компании адаптируются к новым условиям рынка, отмечают в издании.

В прошлом году глава немецкого подразделения Philip Morris Маркус Эссинг в интервью Bild заявлял, что компании вообще собирается в будущем отказаться от производства традиционных сигарет, которые теряют популярность.

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