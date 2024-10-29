Арина Соболенко узнала соперниц в группе Итогового турнира WTA 2 29.10.2024, 21:01

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Арина Соболенко

Турнир пройдет со 2 по 9 ноября.

В ходе прошедшей в Эр-Рияде церемонии восемь элитных теннисисток были разделены на два квартета. Возглавляющая с недавних пор мировой рейтинг Соболенко попала в фиолетовую группу к итальянке Жасмин Паолини, представительнице Казахстана Елене Рыбакиной и китаянке Чжэн Циньвэнь.

В оранжевом квартете оказались полька Ига Свентек, американки Коко Гауфф, Джессика Пегула, а также чешка Барбора Крейчикова.

Турнир пройдет со 2 по 9 ноября, и по итогам групповой стадии по две сильнейшие теннисистки из каждой группы выйдут в полуфинал. Добавим, что призовой фонд турнира составляет рекордные 15,25 млн долларов.

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