Отрыв Харрис от Трампа сократился за неделю до выборов 5 29.10.2024, 21:05

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Опрос Reuters.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис продолжает опережать республиканского оппонента Дональда Трампа в общенациональном рейтинге, но ее отрыв сократился до минимального.

Об этом свидетельствует последний опрос Reuters/Ipsos.

Согласно опубликованным во вторник, 29 октября, результатам опроса, общенациональный рейтинг Харрис составляет 44%, тогда как Трампа – 43%. Две недели назад отрыв демократки был больше – три процентных пункта.

Вице-президент США опережала Трампа в каждом опросе Reuters/Ipsos, проведенном среди зарегистрированных избирателей с июля, и с конца сентября ее преимущество неуклонно сокращалось.

Как и в предыдущих опросах, избиратели отдавали предпочтение экс-президенту США, когда речь шла о вопросах экономики (47% против 37%) и иммиграции (48% против 33%).

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