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«Белавиа» анонсировала регулярные рейсы в город на юге Китая

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  • 29.10.2024, 21:17
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«Белавиа» анонсировала регулярные рейсы в город на юге Китая

Стоимость перелета в одну сторону — от 222 евро.

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» 16 декабря выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск — Урумчи, сообщила пресс-служба компании.

Вылеты из Минска будут осуществляться по понедельникам в 11.10. Прибытие в Урумчи — в 22.10. Время полета — 6 часов.

Обратные рейсы будут вылетать из Урумчи в 23.20. Прибытие в Минск в 1.00 (на следующий день), длительность перелета — 6 часов 40 минут.

«Время для всех аэропортов указано местное», — подчеркнули в «Белавиа».

Стоимость перелета в одну сторону — от 222 евро, в обе — от 341 евро. Билеты уже можно приобрести на сайте belavia.by, в офисах продаж авиабилетов и у агентов.

Урумчи — городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, расположенный на северных склонах Тянь-Шаня. Крупнейшим меньшинством в регионе являются тюркоязычные уйгуры. Действия китайских властей по ассимиляции уйгуров международные организации и эксперты называют этноцидом или культурным геноцидом.

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