Президент Грузии призвала Запад оказать давление на правящую партию 7 29.10.2024, 21:34

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Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили заявила о фальсификациях на парламентских выборах.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала страны Запада оказать серьезное давление на правящую партию «Грузинская мечта» для пересмотра результатов прошедших парламентских выборов.

«Если давление не будет оказано, это будет означать, что Запад не предпринял все возможное, чтобы попытаться удержать Грузию на западной стороне и в европейской перспективе», — отметила Зурабишвили в интервью Грузинской службе «Радио Свобода».

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая почти 54% голосов. В соответствии с законами Грузии, эта партия получает право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию».

Зурабишвили и оппозиция заявили, что около 300 тысяч голосов были сфальсифицированы в пользу правящей партии. Президент также отмечала российские нарративы, которые «Грузинская мечта» использовала в своей предвыборной кампании.

Представители ОБСЕ заявили, что избирательный процесс в Грузии не соответствовал международным демократическим стандартам в достаточной мере. Организация отметила случаи подкупа голосов, двойного голосования, физического насилия и запугивания. При этом факт прямых фальсификаций ОБСЕ не подтвердила.

В своем интервью «Радио Свобода» Зурабишвили заявила, что местные организации работают над сбором данных для доказательства нарушений на выборах.

Вместе с тем Центральная избирательная комиссия Грузии 29 октября объявила о пересчёте бюллетеней на пяти участках в каждом избирательном округе

28 октября в Тбилиси прошел многотысячный митинг сторонников оппозиции, на котором Зурабишвили заявила, что общалась с лидерами западных стран, и они согласились с нелегитимностью выборов.

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