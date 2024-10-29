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Еврокомиссия ввела пошлины на импорт электромобилей из Китая

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  • 29.10.2024, 21:57
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Еврокомиссия ввела пошлины на импорт электромобилей из Китая

Пошлины будут достигать 35,3%.

Еврокомиссия (ЕК) на срок в пять лет ввела компенсационные пошлины на импорт аккумуляторных электромобилей из Китая. Об этом во вторник, 29 октября, сообщили в пресс-службе ЕК.

В ходе расследования в Брюсселе выяснили, что автопроизводители в КНР получают выгоду от «несправедливого субсидирования», что создает экономическую угрозу для производителей в ЕС. Пошлины будут достигать 35,3% - в зависимости от поставщиков.

Параллельно ЕС и Китай продолжают работать над поиском альтернативных, совместимых со Всемирной торговой организацией (ВТО) решений, которые были бы эффективны для устранения выявленных проблем, указали в Брюсселе. ЕК также по-прежнему открыта для переговоров с отдельными экспортерами.

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