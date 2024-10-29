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Россияне устали от Соловьева

  • 29.10.2024, 22:22
Россияне устали от Соловьева

Шоу пропагандиста впервые с начала войны вылетело из топ-50 программ на российском ТВ.

Россияне перестали смотреть пропагандистское ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Этой осенью передача ни разу не попала в топ-50 самых популярных телепроектов недели в аудитории «все 4+», следует из данных Mediascope. Лучший результат был зафиксирован на неделе со 2 по 8 сентября: 53-е место с рейтингом 1,7%, обратил внимание телеграм-канал «Можем объяснить».

Интерес к ток-шоу практически полностью отсутствует у молодежи и людей в возрасте до 55 лет. С начала нового телесезона «Вечер» ни разу не попадал в топ-100 целевой аудитории «18–54». Не лучшим образом обстоят дела и у телеканала «Соловьев Live», оказавшегося на последнем месте в рейтингах, — его обогнал даже «2×2».

В первые два месяца прошлого телесезона ток-шоу уверенно держалось в топ-50. Зачастую туда попадали сразу два выпуска. Например, так было на неделе с 23 по 29 октября 2023 года, когда эфиры вышли на 39 и 49 места с общим рейтингом 4%.

Просел рейтинг и у передачи «Вести недели» с Дмитрием Киселевым. С начала месяца она не может попасть в тройку лидеров, хотя весь прошлый октябрь стабильно занимала первое место. На неделе с 14 по 20 октября «Вести недели» опустились на 5-ю строчку. Теряет позиции и пропагандистская программа «Москва. Кремль. Путин» с Павлом Зарубиным на «России 1». В октябре шоу вылетело из топ-10, хотя год назад находилось в нем постоянно.

Примечательно, что пропаганду потеснили развлекательные программы. Уже месяц две верхние строчки в списках самых популярных проектов (аудитория «все 4+») занимают два шоу Андрея Малахова: «Песни от всей души» и «Привет, Андрей». Такое происходит впервые с начала войны, отмечают журналисты.

В целом наибольшую деградацию по просмотрам показывает Первый канал. Некогда главную кнопку российского телевидения догнал Рен ТВ. На неделе с 14 по 20 октября оба попали на 4-е место с рейтингом 1% (аудитория «все 4+»). Среди зрителей в возрасте от 18 до 54 лет Рен ТВ вообще находится на 1-й строчке, а Первый канал — лишь на 7-й. Ранее детище Константина Эрнста впервые в истории обошел Пятый канал, где в основном показывают сериалы.

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