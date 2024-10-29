Легендарный футболист Тотти может возобновить карьеру в чемпионате Италии
- 29.10.2024, 22:48
Ему 48 лет.
Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти может возобновить карьеру в Серии А, сообщают итальянские СМИ.
По информации источников, 48-летний Тотти всерьез рассматривает предложение о переходе в клуб «Комо» до конца сезона.
Сообщается, что интерес «Комо» к сделке лежит прежде всего в маркетинговой плоскости. Индонезийские инвесторы, вложившись в клуб, хотят заработать деньги на его успехах, и потому считают, что рекорд Серии А в статусе самого возрастного игрока в истории повысит узнаваемость и престиж клуба.
Напомним, Тотти является легендарным футболистом «Ромы», в которой провел всю свою карьеру.
Тотти отыграл 25 сезонов за «Рому» (с 1992 по 2017 год). Он провел 785 матчей, в которых забил 307 мячей и отдал 207 результативных передач.
В сборной Италии футболист забил девять мячей и отдал 25 голевых передач в 58 матчах. Тотти является чемпионом Италии в составе «Ромы» и победителем ЧМ-2006.
«Комо» в нынешнем сезоне выступает в Серии А и после девяти игр находится на 13-м месте в турнирной таблице высшего итальянского дивизиона.