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Европарламент предупредил власти Беларуси

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  • 29.10.2024, 23:05
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Европарламент предупредил власти Беларуси

Опубликовано заявление.

Европейский парламент подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и независимости Беларуси и полную поддержку демократического права народа Беларуси выбирать своих представителей на свободных и справедливых выборах — об этом говорится в заявлении Европарламента от 29 октября, которое цитирует Deutsche Welle.

Европарламент напомнил, что после сфальсифицированных выборов в 2020 году ситуация в Беларуси существенно ухудшилась: десятки тысяч людей были арестованы, в стране сейчас более 1300 политзаключенных, среди которых и оппозиционные лидеры, десятки тысяч белорусов были вынуждены покинуть страну. В заявлении еще раз осуждаются систематические, распространенные и грубые нарушения прав человека в Беларуси.

«Мы подчеркиваем, что выборы, проводимые в нынешней атмосфере страха и репрессий, в условиях, противоречащих всем международно признанным стандартам, без возможности для белорусов, проживающих за рубежом, реализовать свое право голосовать и баллотироваться в качестве кандидатов на выборах, без прозрачной системы подсчета голосов и без участия международных наблюдателей, не могут считаться справедливыми и свободными», — говорится в заявлении.

Европарламент призвал режим в Беларуси в полной мере соблюдать права человека, право на свободу объединений, в том числе для политических партий, положить конец всем формам репрессий, преследований и запугивания и освободить всех политических заключенных.

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