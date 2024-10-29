В Нью-Йорке нашли ранее неизвестный вальс Шопена 29.10.2024, 23:11

Его уже сыграл известный музыкант.

Куратор Библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке Робинсон Макклеллан обнаружил ранее неизвестный вальс, написанный польским композитором Фредериком Шопеном. Он сделал находку весной этого года в хранилище среди открыток и писем известных художников и композиторов, сообщает The New York Times.

Как рассказал сам Макклеллан, он сначала не поверил, что действительно обнаружил рукопись Шопена. Он сам является композитором, сфотографировал манускрипт, и сыграл написанное в нем дома на электронном пианино.

Это не развеяло его сомнения: произведение было необычайно вулканическим, открывалось тихими, диссонирующими нотами, которые взрывались сокрушительными аккордами. Он отправил фотографию Джеффри Каллбергу, ведущему исследователю творчества Шопена в Университете Пенсильвании.

«У меня отвисла челюсть. Я понял, что никогда раньше этого не видел»», — признался Каллберг.

После проверки бумаги и чернил рукописи, анализа почерка и музыкального стиля и консультаций со сторонними экспертами музей Морган пришел к выводу, что он действительно обнаружил ранее неизвестный вальс Шопена. Это первое подобное открытие, сделанное более чем за 50 лет.

Открытие нового произведения Шопена, который умер в 1849 году в возрасте 39 лет, вероятно, от туберкулеза, — редкое событие. Он является одной из самых знаменитых личностей в мире музыки, но он был менее плодовитым, чем другие композиторы. Он написал около 250 произведений, большую часть из них для фортепиано.

Новая рукопись относится к 1830-1835 годам, когда Шопену было около 20 лет. У нее есть несколько особенностей. Хотя произведение считается законченным, оно короче, чем другие вальсы Шопена — всего 48 тактов с повторением, или около 80 секунд. Произведение написано в тональности ля-минор и отличается необычными динамическими отметками, включая тройное форте, обозначающее максимальную громкость, вначале.

В музее Моргана отмечают, что на подлинность рукописи указывают несколько признаков, характерных для Шопена. Во-первых, бумага и чернила соответствуют тем, которыми пользовался композитор в то время. Во-вторых, манера письма соответствует почерку Шопена, включая необычное написание символа басового ключа.

Знаменитый пианист Лан Лан записал вальс для The New York Times в Steinway Hall на Манхэттене. По его словам, произведение ощущается, как написанное Шопеном. Он считает, что резкое начало вызывает ассоциации с суровыми зимами польской деревни.

«Это не самая сложная музыка Шопена, но это один из самых аутентичных стилей Шопена, которые вы можете себе представить», — добавил он.

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