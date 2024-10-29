ВСУ проводят стабилизационную операцию в Запорожской области
- 29.10.2024, 23:14
Не пускают врага к важному узлу.
Украинские защитники проводят стабилизационную операцию в районе села Левадное Запорожской области, где россияне вклинились в оборону ВСУ. Врага пытаются не пустить к важному узлу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
Он напомнил, что несколько дней назад российские оккупанты имели частичный успех и вклинились в оборону украинских защитников возле села Левадное.
«И сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационную операцию, проводят стабилизационные действия, чтобы выровнять положение», - добавил Волошин.
По его словам, через село Левадное лежит путь к поселку Великая Новоселка. Там находится «важный узел» на юге Донецкой области. Также это фактически граница с Днепропетровской областью.
«Поэтому Силы обороны Украины на этом направлении не пускают врага и не дают ему возможности продвигаться», - рассказал спикер Сил обороны юга.