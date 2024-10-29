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Байден: Украина должна нанести ответный удар, если солдаты КНДР пересекут ее границу

  • 29.10.2024, 23:54
Байден: Украина должна нанести ответный удар, если солдаты КНДР пересекут ее границу
Джо Байден

США уже наблюдают присутствие северокорейских солдат в Курской области.

США наблюдают присутствие северокорейских солдат в Курской области. Украина должна нанести ответный удар, если военные КНДР перейдут на ее территорию.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Reuters.

По словам Байдена, он обеспокоен информацией о присутствии войск Северной Кореи на территории Курской области.

Также у президента США спросили, должны ли украинские воины наносить ответный удар.

«Если они пересекут границу Украины, то да», - ответил Байден.

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