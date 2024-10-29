Байден: Украина должна нанести ответный удар, если солдаты КНДР пересекут ее границу
- 29.10.2024, 23:54
США уже наблюдают присутствие северокорейских солдат в Курской области.
США наблюдают присутствие северокорейских солдат в Курской области. Украина должна нанести ответный удар, если военные КНДР перейдут на ее территорию.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает Reuters.
По словам Байдена, он обеспокоен информацией о присутствии войск Северной Кореи на территории Курской области.
Также у президента США спросили, должны ли украинские воины наносить ответный удар.
«Если они пересекут границу Украины, то да», - ответил Байден.