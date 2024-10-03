Южная Корея впервые предоставит Украине льготный кредит на $100 миллионов
- 3.10.2024, 1:07
Деньги будут направлены в госбюджет Украины.
В среду, 2 октября, Украина договорилась с Южной Кореей о льготном кредите в размере 100 млн долларов. Деньги будут направлены в госбюджет.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
В ведомстве уточнили, что министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи. Он предусматривает привлечение 100 миллионов долларов.
Эти 100 млн долларов станут первой финансовой поддержкой, которая поступит в госбюджет Украины от Южной Кореи.
Кредит предоставляется на 20 лет, процентная ставка составляет 1,0% годовых, а льготный период — пять лет со дня подписания договора.
В Минфине напомнили, что в апреле правительства Украины и Южной Кореи подписали соглашение, которое предусматривает возможность для Киева в течение 2024−2029 годов привлечь кредиты на 2,1 миллиарда долларов.