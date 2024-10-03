Южная Корея впервые предоставит Украине льготный кредит на $100 миллионов 3.10.2024, 1:07

Деньги будут направлены в госбюджет Украины.

В среду, 2 октября, Украина договорилась с Южной Кореей о льготном кредите в размере 100 млн долларов. Деньги будут направлены в госбюджет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В ведомстве уточнили, что министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи. Он предусматривает привлечение 100 миллионов долларов.

Эти 100 млн долларов станут первой финансовой поддержкой, которая поступит в госбюджет Украины от Южной Кореи.

Кредит предоставляется на 20 лет, процентная ставка составляет 1,0% годовых, а льготный период — пять лет со дня подписания договора.

В Минфине напомнили, что в апреле правительства Украины и Южной Кореи подписали соглашение, которое предусматривает возможность для Киева в течение 2024−2029 годов привлечь кредиты на 2,1 миллиарда долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com