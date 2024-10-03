Алькарас победил Синнера и выиграл турнир в Пекине с рекордом ATP 3.10.2024, 3:46

Карлос Алькарас

Испанский теннисист стал первым игроком в истории, который взял титулы на всех трех покрытиях.

Третья ракетка мира, испанец Карлос Алькарас в третий раз подряд за сезон обыграл лидера рейтинга ATP Янника Синнера, победив итальянца в финале турнира в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3). Соперники провели на корте почти 3,5 часа — это был самый продолжительный матч в истории турнира.

Алькарас стал первым игроком, выигравшим титулы на турнирах ATP-500 на всех трех покрытиях (хард, грунт и трава) в истории серии (с 2009 года).

«Он мог выиграть в двух сетах, я мог выиграть в двух сетах, он также мог победить меня в трех партиях, так что это действительно был равный матч», — сказал Алькарас, которого цитирует пресс-служба ATP.

Алькарас выиграл у Синнера шесть из 10 матчей за карьеру, в этом году итальянец проиграл испанцу в полуфиналах «Ролан Гаррос» и «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

За победу на турнире Алькарас получит 500 рейтинговых очков и почти $700 тыс. призовых.

Синнер в 2023 году выиграл турнир в Пекине. Ранее только Новаку Джоковичу удавалось защитить здесь титул чемпиона.

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