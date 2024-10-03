В Киеве раздались звуки взрывов
- 3.10.2024, 7:48
Столицу Украины атаковали группы «Шахедов».
В ночь на 3 октября в Киеве были слышны звуки взрывов. Известно, что в воздушном пространстве зафиксированы дроны, по которым работает ПВО.
Об этом сообщают «Суспільне Новини».
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Российские оккупанты в ночь на 3 октября пытались атаковать с воздуха Киев и такая тактика не меняется уже длительное время. Об этом детальнее рассказали в Киевской городской военной администрации.
Метод противника заключается в том, чтобы атаковать именно ночью, используя ударные БПЛА типа Shahed и так далее. ВС РФ надеются, что это им поможет осуществить задуманные планы. Среди других действий россиян столичные власти отметили следующие:
заходы на беспилотников противника на город с разных направлений и высот;
атаки разными количественными группами.
«Воздушная тревога в столице продолжалась более 5 с половиной часов! Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в постоянно добавлялись новые и новые БпЛА. Однако, ни один из российских дронов своей цели не достиг», — написал начальник КГВА Сергей Попко.
Силы и средства ПВО обнаружили и перехватили над столицей и вокруг нее полтора десятка ударных дронов разного типа. Некоторые обломки упали в Деснянском районе Киева, однако последствия минимальны. Обошлось без разрушений и пожара, писали в КГВА.
«Информация о пострадавших не поступала. Уважаемые киевляне и гости города, всегда соблюдайте правила безопасности и при объявлении воздушной тревоги направляйтесь в укрытие! Берегите себя!» — подытожил Сергей Попко.