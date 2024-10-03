Россия ударила КАБом по жилой многоэтажке в Харькове 3.10.2024, 7:59

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Дом горит, есть пострадавшие.

Во время воздушной тревоги в Харькове раздались взрывы. Россия атаковала город управляемыми авиабомбами. Есть попадание в жилую 5-этажку, вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.

По его словам, есть попадание в жилую многоэтажку.

«Удар одного из КАБ пришелся по жилой многоэтажке. Относительно жертв - информация собирается», - написал Терехов.

По предварительным данным, пострадали девять человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На месте прилета по многоэтажке пожар - горит дом и автомобиль возле него, сообщил Терехов.

По словам Синегубова, враг попал в пятиэтажное здание между третьим и четвертым этажами. Горят не менее 10 автомобилей. Спасатели эвакуируют жителей. Ликвидация пожара и поиски людей продолжаются.

Среди пострадавших – девочка трех лет. Все – в среднем и легком состояниях, сообщил глава ОВА.

На удар России по Харькову отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Он опубликовал видео последствий.

«Харьков, Салтовка, обычный жилой дом, по которому ударила российская бомба.

Сейчас идет спасательная операция. Идет поиск всех, кто мог пострадать. Известно в настоящее время о 8 раненых. Всем будет оказана необходимая помощь.

И чтобы такие российские удары прекратились, Украина должна получить необходимую и главное достаточную помощь от мира, от партнеров. Каждый лидер точно знает, что нужно делать. Важно быть решительными», – написал президент.

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