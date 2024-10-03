Центральный вокзал Гамбурга перекрыли из-за редкого вируса, который убивает до 90% жертв 3 3.10.2024, 8:04

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От лихорадка Марбург нет вакцины.

Лихорадка Марбург, вспышка которой недавно произошла в Руанде, могла быть завезена в Германию студентом-медиком и его девушкой, сообщает издание Bild. От вируса нет вакцины, и обычно он убивает носителей за 8-9 дней.

Ситуацию прокомментировали в ВОЗ.

Как сообщает Bild, сегодня днем полиция Гамбурга на несколько часов перекрыла два пути и прилегающие платформы на центральном вокзале города. Причиной стало подозрение на крайне смертельную и неизлечимую лихорадку Марбург у двух пассажиров одного из поездов, у которых внезапно появились соответствующие симптомы.

На место, кроме полиции, также прибыли машины скорой помощи и пожарные службы, чьи сотрудники затем зашли на очищенные от людей платформы и в один из поездов в полных защитных костюмах. В поезде с потенциально зараженными находилось около 200 пассажиров, отмечает Bild.

«26-летний студент-медик и его девушка недавно прилетели на родину из Руанды, где произошла новая вспышка редкого и смертельного вируса Марбург. Перед отлетом в Германию студент контактировал с одним из пациентов в Руанде, у которого позже подтвердили диагноз вируса.

По пути в Гамбург студенту и его девушке в поезде стало плохо, у них проявились симптомы, похожие на грипп. Позже обоих с вокзала на специальной машине доставили в университетскую клинику Гамбург-Эппендорф, которая специализируется на тропических заболеваниях. Их багаж изъяли для экспертизы», — заявили местные власти и службы спасения.

Тем временем Министерство здравоохранения Руанды сообщило о 27 подтвержденных случаях заражения лихорадкой Марбург и 9 смертях с прошлой пятницы. Большинство зараженных — местные и иностранные медики, которые боролись со вспышкой болезни. По данным ведомства, как минимум 300 человек сейчас являются потенциальными носителями вируса, и некоторые из них успели покинуть Руанду.

Ситуацию с распространением опасного вируса прокомментировали и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«На сегодняшний день не существует эффективных методов лечения или вакцины от лихорадки Марбург. Вот почему людям, у которых проявляются симптомы вируса, важно заранее обращаться за помощью в больницы для поддерживающей терапии, которая может увеличить шансы на выживание.

ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне (в пределах страны, где возникла вспышка). Однако на региональном уровне этот риск оценивается как умеренный, а на глобальном — как низкий», — сообщила пресс-служба ВОЗ, передает издание Mirror.

Лихорадка Марбург (Marburg Marburgvirus, или MVD) впервые возникла в 1967 году среди работников немецкой лаборатории в Марбурге, земля Гессен. Болезнь принадлежит к тому же семейству вирусов, что и лихорадка Эбола, но гораздо более смертельна. По информации ВОЗ, смертность от Марбурга составляет от 25 до 90%, а сам вирус снова начал появляться в 2023 году в сельских районах Экваториальной Гвинеи, а затем перекинулся на более густонаселенные районы этой страны и охватил соседние государства.

Естественными носителями возбудителя Марбурга в природе являются египетские крыланы (летучие мыши, которые питаются фруктами). Заразиться от них можно при посещении населенных ими пещер или при употреблении фруктов со следами их выделений.

Передача вируса между людьми происходит через прямой физический контакт: через повреждённую кожу или слизистые оболочки. Кроме того, вирус можно подхватить при взаимодействии с заражёнными поверхностями и материалами, такими как постельное белье или одежда больного человека.

Инкубационный период лихорадки Марбург варьируется от 2 до 21 дня.

На ранних стадиях заражение MVD трудно отличить от многих других тропических лихорадок из-за сходства клинических симптомов. Обычно они включают лихорадку, мышечные боли, диарею и рвоту, а при тяжелом течении болезни — внутренние кровотечения.

Кроме того, через несколько дней после появления первых симптомов кожа больного может покрыться сыпью. На поздних стадиях возникают желтуха и панкреатит, пациент быстро теряет вес, у него развиваются бред и другие нейропсихические нарушения.

Лихорадка Марбург длится от одной до трех недель, после чего или проходит, или заканчивается смертью больного. Без надлежащего ухода и поддерживающей терапии смерть может наступить через восемь-девять дней после появления первых симптомов.

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