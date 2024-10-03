«Не вытянем»: российский Z-пропагандист заявил, что нечем воевать нечем 1 3.10.2024, 8:17

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Кремль способен только на «войну на минималках».

Россия, начав войну против Украины, оказалась в плачевном положении. С одной стороны, она несет колоссальные потери на фронтах и уже испытывает острый дефицит живой силы, с другой - не может провести новую мобилизацию.

Об этом откровенно рассказал российский военный эксперт, Z-пропагандист Владислав Шурыгин, передает «Диалог.UA».

Он резко отреагировал на призывы коллег срочно объявить новую мобилизацию. Ресурсов на это просто нет.

«Чем их (новобранцев - ред.) вооружать, чем снаряжать, где взять для них тысячи танков, тысячи орудий, десятки тысяч машин и бронемашин? Снова повторить «мобилизацию 2022», когда мы буквально по грани прошли пропасть хаоса?» - написал пропагандист.

Он подчеркнул, что ни экономика, ни система государственного управления РФ, ни армия, ни, тем более, российское общество не готовы к новой волне мобилизации.

«Не умеем мы уже во все это! Никто из нынешних руководителей в этот просто не умеет и не вытянет! Не говоря уже о том, что командовать фронтами сегодня едва ли кто-то осилит», - написал разозленный Шурыгин.

В нынешней ситуации, с его слов, Россия способна вести только «войну на минималках», результаты которой Кремль будет пытаться представить как победу.

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