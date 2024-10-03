закрыть
3 октября 2024, четверг, 9:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне попали в ловушку на востоке Украины

1
  • 3.10.2024, 8:31
  • 3,192
Россияне попали в ловушку на востоке Украины

Армия РФ потеряла выгодную позицию на одном направлении.

Российские оккупанты продолжают неудачные попытки штурма позиций ВСУ, используя тяжелую бронированную технику, но несут потери из-за огневого поражения со стороны украинских защитников.

Об этом в комментарии «24 Каналу» сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, после того, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины зачистило агрегатный завод в Волчанске, россияне потеряли «выгодную позицию»:

«Даже в оперативном окружении эта позиция давала возможность россиянам удерживать определенную линию обороны на этом направлении».

В то же время, по словам аналитика, оккупанты пытаются восстановить контроль над этим направлением, но тщетно.

«В том числе использовали достаточное количество крупной колонной техники. Однако любая техника в городских условиях становится хорошей целью для средств поражения, артиллерии и особенно дронов. Также она теряет маневренность и, как минимум, половину боевой прочности, ведь рядом здания, ограниченный обзор и направление по стрельбе», - рассказал Свитан.

Он отметил, военная техника - это «подарок» для уничтожения, если есть дальние средства поражения.

«Россияне попали в эту «ловушку», ведь нельзя завозить технику в города», - добавил эксперт.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дефис на памятнике Виктору
Дефис на памятнике Виктору Ирина Халип
Все закручивается весьма стремительно
Все закручивается весьма стремительно Андрей Санников
Замкнуло систему
Замкнуло систему Владимир Халип
«Крымские дни» Лукашенко
«Крымские дни» Лукашенко Виталий Портников