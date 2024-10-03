Россияне попали в ловушку на востоке Украины

Россияне попали в ловушку на востоке Украины1
- 3.10.2024, 8:31
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Армия РФ потеряла выгодную позицию на одном направлении.
Российские оккупанты продолжают неудачные попытки штурма позиций ВСУ, используя тяжелую бронированную технику, но несут потери из-за огневого поражения со стороны украинских защитников.
Об этом в комментарии «24 Каналу» сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
По его словам, после того, как Главное управление разведки Министерства обороны Украины зачистило агрегатный завод в Волчанске, россияне потеряли «выгодную позицию»:
«Даже в оперативном окружении эта позиция давала возможность россиянам удерживать определенную линию обороны на этом направлении».
В то же время, по словам аналитика, оккупанты пытаются восстановить контроль над этим направлением, но тщетно.
«В том числе использовали достаточное количество крупной колонной техники. Однако любая техника в городских условиях становится хорошей целью для средств поражения, артиллерии и особенно дронов. Также она теряет маневренность и, как минимум, половину боевой прочности, ведь рядом здания, ограниченный обзор и направление по стрельбе», - рассказал Свитан.
Он отметил, военная техника - это «подарок» для уничтожения, если есть дальние средства поражения.
«Россияне попали в эту «ловушку», ведь нельзя завозить технику в города», - добавил эксперт.