Дрон «дракон» уничтожил российский танк-сарай после наезда на украинскую мину 3.10.2024, 8:43

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Видео от бригады имени князя Константина Острожского.

Оператор дрона, оснащенного термитным зарядом, из 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожил российский «танк-сарай», который был обездвижен после наезда на украинскую мину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован на фейсбук-странице бригады.

«Недавний традиционно неудачный штурм одичалых отметился первым в этой войне сожженным с помощью дрона «божья роса» вражеским танком в исполнении нашего батальона беспилотников «Злые Сапсаны», - добавили в публикации.

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