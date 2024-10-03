В Беларуси объявили четырехкилометровую «опасную зону» под Пинском 3.10.2024, 9:00

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Что происходит?

Пинский пограничный отряд опубликовал график своих плановых учебных стрельб и объявил «опасной зоной» участок протяженностью почти в четыре километра рядом с деревней Выжловичи. Издание «Телеграф» узнало, в какие дни и в какое время вход в эту зону запретили «во избежание несчастных случаев».

Информация об учебных стрельбах появилась на официальном сайте Пинского погранотряда. Там заявили, что стрелять планируют весь октябрь по следующему графику:

с понедельника по пятницу с 9:00 до 22:00.

Опасной зоной объявили участок шириной 2390 метров протяженностью 3,9 тыс. метров — от северо-западной окраины деревни Выжловичи и далее на северо-запад.

«Во избежание несчастных случаев нахождение на данной территории в указанное время строго запрещено», — заявили в погранотряде.

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