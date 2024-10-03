Reuters: ЦРУ сплело агентурную сеть «под носом» у Путина 3.10.2024, 9:23

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И нацелилось на Китай.

Операция ЦРУ по вербовке недовольных путинским режимом россиян через соцсети, мессенджеры и даркнет идет успешно. Внешняя разведка США расширит свои усилия на другие авторитарные режимы, в том числе на Китай, Иран и КНДР.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на слова представителя ЦРУ.

По словам собеседника, усилия американской разведки на этом фронте в РФ оказались успешными, ЦРУ открыта к сотрудничеству с людьми, проживающими в других странах с авторитарными режимами.

В прошлом году ЦРУ создало Telegram-канал, в котором подробно объясняло, как безопасно связаться с американской разведкой. Сначала инструкции были на английском и русском языках.

Теперь в аккаунтах разведки в различных соцсетях опубликованы аналогичные инструкции на китайском, фарси и корейском языках. Так, в письменных инструкциях на китайском языке рекомендовано связываться с ЦРУ через его официальный сайт, используя надежные VPN или сеть TOR. Потребность в разведанных растет по мере того, как Пекин наращивает сотрудничество с Москвой и Тегераном.

Перечисленные авторитарные режимы считают в разведсообществе США «трудными целями», поскольку в правительства этих стран сложно проникнуть.

В Иране американскую разведку интересует его ядерная программа, растущие связи с Кремлем и поддержка прокси в регионе. В КНДР взоры ЦРУ также обращены на ядерную программу. Помимо этого, целью разведки является получение информации о поставках северокорейского оружия в РФ, которое используется Кремлем в войне против Украины.

Агентство отмечает, что посольство РФ и иранская миссия при ООН не ответили на запрос журналистов прокомментировать описанную деятельность ЦРУ.

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