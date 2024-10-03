Водителя, который сбил в Могилеве ребенка, вернули в колонию 2 3.10.2024, 10:06

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Этого добились родители.

В Беларуси произошло уникальное юридическое явление — человека, освобожденного по амнистии, вернули за решетку. Водитель, который сбил на пешеходном переходе ребенка в Могилеве и через полгода вышел по амнистии, снова находится в колонии. Об этом сообщили в соцсетях родители мальчика.

В январе 2024 года 61-летний житель Могилева Виталий Килеса насмерть сбил 10-летнего мальчика. Тот переходил дорогу по пешеходному переходу, светофор не работал. Автомобили должны были пропустить мальчика, но нормального освещения не было, водители не замечали его. Одна машина проехала прямо перед ним, а вторая сбила насмерть школьника.

Как выяснилось, водитель — тот самый Килеса — превышал скорость. Он признал вину, объяснял, что не заметил мальчика. Поскольку Килеса был трезв, в апреле 2024 года ему присудили пять лет колонии-поселения (если бы был пьян, была бы обычная колония).

В августе 2024 года родители погибшего мальчика узнали, что Килеса вышел на свободу по амнистии, хотя провел за решеткой полгода. Они были возмущены, что Килесу отпустили так рано. Родители мальчика написали видеообращение, которое широко разошлось по тиктоку и собрало более 330 тысяч лайков. Также родители сходили на личный прием к генеральному прокурору Андрею Шведу.

Причиной освобождения водителя стали его проблемы со здоровьем — то, что ранее он проходил лечение в связи с онкологией.

Сейчас комиссия из медиков пересмотрела его диагноз. И было решено вернуть его в колонию-поселение — со своим диагнозом он может отбывать наказание — таким было новое принятое решение.

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