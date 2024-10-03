ВСУ ударили ракетами ATACMS по российской РЛС «Небо-М» 3.10.2024, 10:08

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В украинском Генштабе раскрыли подробности.

Подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACMS по российской радиолокационной станции «Небо-М», сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что уничтожение указанной станции должно снизить способность российской армии выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели:

«Уничтожение РЛС «Небо-М» создаст благоприятный «воздушный коридор» для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG».

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