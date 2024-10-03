«Дети нынче дорогое удовольствие» 1 3.10.2024, 10:11

Сколько белорусы тратят на детские кружки.

Иногда цены за кружки для детей кажутся запредельными и превышают минимальную зарплату в Беларуси, равную 626 рублей. Tochka.by спросила у нескольких семей, сколько они тратят в месяц на дополнительное образование.

«Дети нынче дорогое удовольствие»

Оксана воспитывает четвероклассника. Чтобы занять ребенка полезными делами, родители используют как бесплатные, так и платные кружки. В школе сын ходит на математику и английский. На эти дополнительные занятия ежемесячно выделяется по 27 рублей из семейного бюджета.

Программирование отнимает 130 рублей в месяц, а плавание — 80 рублей. Еще есть уроки игры на гитаре, они обходятся в 130 рублей ежемесячно.

Из бесплатных занятий — беларусский язык и основы финансовой грамотности.

Итого в месяц на развитие ребенка Оксана тратит примерно 400 рублей.

«Старший с этого года студент, поэтому кружки отпали. А в прошлом году были курсы, репетиторы. Дети нынче дорогое удовольствие. А для чего еще работать и жить?» — задалась риторическим вопросом Оксана.

По кружку на ребенка

Ольга — многодетная мама. Всех троих детей записала на одно направление дополнительных занятий — от минских частных организаций.

«С этого года первоклассник пошел на тхэквондо за 90 рублей в месяц. Другие дети занимаются гимнастикой 130 рублей и футболом 140 рублей. В целом цены оправданные, только футбол кажется дороговат: занятия всего раз в неделю. Причем стоимость повышается каждые полгода. Раньше разница составляла 10 рублей, в этот раз подняли на 20 рублей», — рассказала Ольга.

На оплату занятий по гимнастике многодетной семье предоставляют скидку, поэтому конечная стоимость кажется весьма приемлемой.

Посещают дети и школьные факультативы. Большинство из них бесплатные, только за занятия по английскому нужно платить. В прошлом году эта сумма составляла 6 рублей за один еженедельный урок. Актуальных расценок Ольга не знала.

Итого: около 380 рублей в месяц.

В девятом не кружки, а репетиторы

Треть дохода одного родителя забирают кружки и репетиторы в семье Светланы (имя изменено). Женщина воспитывает двоих детей. Старшая дочь пошла в девятый класс — и кружки отпали. Занятия стали подготовительными: к сдаче экзаменов и поступлению в лицей БГУ.

Цены на факультативы по русскому и белорусскому, а также по математике и истории в школе ребенка Светланы пока не озвучили, однако сориентировали на 5 рублей за занятие.

«Еще дочка занимается физикой в репетиторском центре — это 38 рублей за занятие. И дважды в неделю ездит на курсы подготовки к поступлению в лицей БГУ. Стоимость за полгода обучения там — 798 рублей, половину мы уже выплатили», — поделилась Светлана.

Занятие у репетитора по английскому тянет на 10 единиц в американской валюте. А из физических нагрузок у девочки — бассейн (80 рублей за месяц).

За все вместе приходится выложить из родительского кошелька примерно 600 рублей в месяц.

Но в семье есть и второй ребенок — сын 12 лет. Он также ходит в бассейн за чуть бóльшую сумму — 88 рублей в месяц. Играет на гитаре — родители платят 15 рублей за занятие, или 150 рублей в месяц.

«Дополнительные факультативы в школе дети не посещают: классный руководитель сына еще на собрании отметила, что никаких дополнительных занятий у их класса не может быть, так как у них больше уроков английского, чем у остальных (профильный класс). У дочери, мне кажется, их тоже не будет, так как дети весь год будут заняты подготовкой к экзаменам», — отметила Светлана.

Итого за двоих детей получается около 840 рублей.

Театр, музыка и ЛФК

Старшая дочь Анны (имя изменено) ходит в учебный центр на занятия по математике. Оно запланировано один раз в неделю и стоит 112 рублей в месяц. Еще два раза в неделю девочка посещает занятия по ЛФК, которые обходятся родителям примерно в 160 рублей за месяц.

«Также подыскиваем подходящую театральную студию. Были на пробных занятиях в трех разных местах. Пока предлагают два занятия в неделю с ежемесячной оплатой 165 рублей, 180 рублей или 200 рублей», — перечислила доступные варианты Анна.

Десятилетняя младшая дочь активно посещает музыкальную школу. В месяц набегает семь-восемь занятий с оплатой 40 рублей.

Итого: минимум 380 рублей на дополнительные занятия для двух дочек.

У Ирины (имя изменено) также двое детей. Младшая занимается спортивной гимнастикой дважды в неделю по полтора часа. За такое увлечение родители платят 145 рублей в месяц. В планах — еще два платных кружка: пение и танцы на базе детского сада. Эти занятия начнутся в октябре, поэтому цен родители пока не знают.

Старшая дочь ходит на танцы за 115 рублей в месяц и в художественную студию. За последнюю с учетом расходных материалов для занятий семья платит 144 рублей.

Таким образом, в кошельке родителей каждый месяц отмерено более 400 рублей на развитие дочек.

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