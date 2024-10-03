«Его пристрелили»: друг Гиркина рассказал, как оккупанты добивают своих

«Его пристрелили»: друг Гиркина рассказал, как оккупанты добивают своих1
- 3.10.2024, 10:13
- 3,712
Чтобы не мешали.
Соратник военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина Михаил Полынков признался, что российские оккупанты убивают своих же солдат, чтобы они им «не мешали», передает УНИАН.
Об одной из таких историй Полынков рассказал в своем Телеграм-канале «Солдатская правда». По его словам, это произошло с раненым оккупантом из «Шторма Z».
«...Я уже не говорю о тех случаях, когда их гибель (оккупантов - УНИАН) была не то чтобы бесполезной, а в принципе не нужной. Как, например, того бойца из «Шторма Z», который был ранен и своими криками и передвижениями демаскировал позицию и его пристрелили», - проговорился Полынков.