«Его пристрелили»: друг Гиркина рассказал, как оккупанты добивают своих 1 3.10.2024, 10:13

3,712

Чтобы не мешали.

Соратник военного преступника Игоря Стрелкова-Гиркина Михаил Полынков признался, что российские оккупанты убивают своих же солдат, чтобы они им «не мешали», передает УНИАН.

Об одной из таких историй Полынков рассказал в своем Телеграм-канале «Солдатская правда». По его словам, это произошло с раненым оккупантом из «Шторма Z».

«...Я уже не говорю о тех случаях, когда их гибель (оккупантов - УНИАН) была не то чтобы бесполезной, а в принципе не нужной. Как, например, того бойца из «Шторма Z», который был ранен и своими криками и передвижениями демаскировал позицию и его пристрелили», - проговорился Полынков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com