Дроны мощно ударили по Белгородской области РФ 1 3.10.2024, 10:24

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Прогремели взрывы.

В ночь на 3 октября в Белгородской области РФ прогремели мощные взрывы. Местные жители заявили, что регион массированно атаковали украинские беспилотники, сообщает «Обозреватель».

Чиновники по традиции отрапортовали об «успешной работе ПВО», а пожары назвали следствием падения «обломков». Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и Белгородским районом с вечера 2 октября работала система ПВО. Позже он сообщил, что в результате падения фрагментов беспилотников в Белгороде «загорелся мусор на крыше гаража», а в селе Ближняя Игуменка на территории частного домовладения произошло возгорание бани.

Позже Гладков пожаловался, что ранения получил житель в селе Ясные Зори. По легенде губернатора, БПЛА якобы атаковал легковой автомобиль, в результате чего мужчина с осколочными ранениями предплечья, спины и поверхностными ранами бедра был госпитализирован.

В минобороны РФ заявили, что в течение ночи средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов. По легенде террористического ведомства, 73 БПЛА ликвидировали над территорией Белгородской, 25 БПЛА – над территорией Воронежской, 14 БПЛА – над территорией Курской и один над территорией Брянской областей.

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