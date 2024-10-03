«Полный прицеп насобачил» 3.10.2024, 11:05

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Белорусский блогер показал, где пошли опята.

Белорусский блогер опубликовал на просторах TikTok видео, в котором похвастался целым прицепом опят. И вправду, на ролике можно заметить, как позади автора красуется ни много ни мало — несколько ведер свежих грибов. После сбора мужчина высыпал их в прицеп от мотоблока, заранее заботливо расстелив брезент. Правда, пользователи соцсети оценили не только опята, пишет «Телеграф».

В ролике, который длится чуть больше минуты, блогер рассказал, что, мол, многие жалуются на отсутствие грибов в лесу. Однако мужчина гордо продемонстрировал свой улов, доказав тем самым обратное: «Во, целый прицеп насобачил». Далее он обратил внимание, что «сегодня дождь шел, вчера денек не было, утром тоже был». При этом блогер указал в комментариях, что собирал опята около деревни Дубровка Крупского района Минской области.

«Сейчас жена с Wildberries придет и у нее все, сердце станет… Люди с ведрами ходят, а он на мотоблоке полетел!» — произнес на видео харизматичный белорус. К слову, эта черта характера не осталась не замеченной и пользователями платформы: в комментариях то и дело хвалили яркого и запоминающегося блогера. Однако, справедливости ради, не переставали хвалить и собранные им грибы: все-таки столько осилит не каждый.

«Арчик, весь город собрался к вам в лес, держитесь», — написал под видео один из подписчиков TikTok. Другой добавил:

«Грибы, конечно, хорошо, но обработать их — мама дорогая! Рада за вас и паненку».

«Бог сказал, добром делиться надо…» — намекнул блогеру в комментариях еще один белорус.

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