Politico: Саудовская Аравия может подорвать российскую экономику 3.10.2024, 11:04

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Огромный риск для бюджета РФ.

Россия рискует столкнуться с дефицитом средств для военной экономики, если Саудовская Аравия увеличит добычу нефти. Эр-Рияд недоволен несогласованностью стран в сокращении поставок для повышения цен с текущих 70 до 100 долларов за баррель.

Об этом сообщает Politico.

Саудовская Аравия планирует увеличить экспорт, чтобы захватить долю рынка, даже при снижении цен.

Эксперты предупреждают, что такая стратегия нанесет удар по российской экономике, которая в значительной степени зависит от нефтяных доходов.

Михаил Крутихин, российский энергетический аналитик, считает, что этот шаг несет «огромный риск» для бюджета России. Если цены упадут на 20 долларов, это может снизить доходы России на 1,8 триллиона рублей, что составляет 1% ВВП, отмечает экономист Александра Прокопенко.

На фоне низкого спроса на нефть и нарушений квот на добычу со стороны России, Саудовская Аравия рассматривает возможность смены тактики для укрепления своего господства на рынке.

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, предупреждая, что будет стремиться к доле рынка, а не к высоким ценам. Россию и другие страны, такие как Казахстан и Ирак, обвиняют в превышении квот, согласованных с ОПЕК+. Москва продолжает добывать нефть выше своей квоты, несмотря на обещания сократить добычу.

Прибыль России от продажи топлива выросла на 41% в первой половине года, несмотря на санкции. Кремль использует «теневой флот» для обхода ограничений, зарабатывая миллиарды, поддерживая войну с Украиной. Даже если Саудовская Аравия снизит цены, Россия вряд ли прекратит свои военные действия.

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